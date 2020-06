Mario Sconcerti è intervenuto a Tmw Radio: “Ronaldo? Non lo so. Secondo me l’addio di Ronaldo non sarebbe un grande problema. Lui risolve tanti problemi ma ne crea anche qualcuno grande. La Juve avrebbe i margini per prendersi un altro grande giocatore. Questa è la stagione più delicata. C’è stata la crescita forte della Lazio, più ridotta dell’Inter, il Napoli è tornato, mentre la stagione della Juve è continuata su alcuni errori precisi. E’ una squadra che deve ancora qualificarsi per i quarti di Champions. Ci sono stati dei segnali oggettivi che hanno detto che ha dei problemi, ma può risolverli”. PJANIC - “Lo deciderà Sarri vedendolo allenarsi. Mi sorprende che se la Juve avesse voluto Arthur, che è un buon giocatore, lo avrebbe preso, senza cedere Pjanic. E questo mi fa riflettere. E’ un momento particolare, di difficoltà economica”.