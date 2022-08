Mario Sconcerti è intervenuto sulle colonne del Corriere della Sera per parlare di Juventus: "La Juve non risolve i suoi problemi, alcuni stanno anzi diventando abituali. Ha giocato bene, d’istinto e corsa nel primo tempo quando aveva davanti una Roma timida e scossa dal gol preso subito. Ma non è mai riuscita a diventare pericolosa. Anche nella parte buona della gara, ha segnato su punizione e tirato con Cuadrado ancora su punizione. [...] La Juve costruisce poco, in attacco gioca solo sui secondi palloni. Crescerà, non con Paredes, che è un altro ottimo mediano, non uomo da rifinitura".