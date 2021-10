Le parole di Marioa calciomercato.com: "Juve fuori dallo scudetto? Aritmeticamente no, non è ancora fuori. Ma il fatto è che la Juve non migliora mai. A San Siro l'altra sera è entrata in campo con due mediani come Bernardeschi e McKennie che non passavano mai la metà campo, era una formazione sbagliata. Allegri l'ha corretta? Beh, quando metti Dybala e Chiesa è chiaro che giochi meglio e sei più pericoloso. Ma il problema è che sotto di 1-0, esce Bernardeschi ed entra Bentancur. Significa che il primo a fidarsi poco della sua squadra è proprio Allegri. Dybala e Chiesa in panchina? Appunto, che ci fanno?".