Mario Sconcerti, al Corriere della Sera, ha parlato di Inter-Juve di ieri sera: "Due conseguenze opposte. La prima è che Pirlo sta ormai gestendo con mano libera la nuove Juve, ne ha capito l'anima e la sostanza, ne è completamente padrone. C'è stato uno scambio comunque tra squadra e tecnico, una specie di complicità che si ha di solito tra simili, Pirlo parla ai giocatori da grande giocatore e la squadra capisce. (...) La seconda conseguenza anomala della serata è che la Signora non meritava di vincere. Ha fatto due gol senza un vero tiro in porta, ha segnato un rigore e usato un errore grossolano di Handanovic. La Juve intera non ha più concluso una volta".