Il giornalista Mario Sconcerti, intervenuto a calciomercato.com, ha parlato di Juventus e dell'avvicinamento al match contro la Roma: "Cosa mi aspetto? Una bella partita, aperta a qualsiasi risultato, può finire anche 2-2 o 3-3. Occhio, perché la Juventus non ha risolto i suoi problemi, ha in sé ancora qualcosa di pesante, deve sciogliersi ma il distacco dalle prime è ancora tanto e le mette addosso una inevitabile pressione. Torna Dybala, ed è una buona notizia"DYBALA - "E’ un giocatore da 20 gol a stagione e nel calcio devi sapere fare bene una cosa, non tante. Quindi Dybala deve fare 20 gol"CHIESA - "E’ una sciocchezza colossale, Chiesa può giocare dappertutto. Certo, calcia meglio col destro. Ma Paulo Sousa, quando lo schierò titolare alla prima di campionato, lo fece giocare da 10, libero di andare dritto per dritto. Guarda che Chiesa in poco tempo è migliorato moltissimo. Pensa che all’inizio dell’Europeo era la riserva di Berardi, oggi in questa Nazionale sembra insostituibile. Finora era decisivo due volte a partita, ora di più, ha aumentato le giocate che decidono e gioca sempre in poco spazio, perché va svelto, come faceva Robben"