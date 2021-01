Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato a Calciomercato.com della vittoria della Supercoppa della Juventus contro il Napoli: “C’è stato un miglioramento nella Juve, ma anche la conferma del suo limite. Non è una grande squadra. La domanda successiva è quali siano le grandi squadre, a questo temo non ci sia risposta in tutta Europa. Giocare continuamente, come mai nella storia, in modo così fisico e disordinato, rende dovunque possibili cose che un calcio normale avrebbe vietato. Quindi la Juve può ottenere cose, come i suoi avversari, ma resta ancora da definire. Direi anzi che anche ieri si sono confermati i vecchi problemi di carattere e ordine di gioco. Chiesa non ha coscienza tattica. Quando gioca nel territorio di altri (Ronaldo, Cuadrado) si spegne completamente. Tutto il centrocampo non è dominante, manca fantasia e velocità di pensiero. Sembrano tutte giocate già viste. Ricordo un tiro in tutta la partita. E un rigore sbagliato dal Napoli, un piccolo Napoli inespresso. Questo è il calcio che vedo io che sono estraneo al tifo per la Juve. Capisco ci siano letture diverse. Quando ero al liceo e passavo con tutti sei ero felicissimo. Peraltro non succedeva spesso. Ma voleva dire che ero stato appena sufficiente. Cercavamo questo? Io allora sì. E voi?”.