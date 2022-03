Mario Sconcerti, intervenuto a calciomercato.com, ha analizzato la situazione della Juventus:



"La Juve continua a vincere con il minimo scarto? Sì, ma è un falso problema. La Juve è migliorata, ora è alla pari con le prime tr. Pur con il suo gioco, pur con i suoi limiti: la Juve equivale le prime. Ma ha 7 punti in meno delle prime. E se è questa la miglior Juve, non credo sia in grado di fare tanto di più".