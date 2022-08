Intervenuto direttamente presso il suo editoriale del Corriere della Sera, il noto giornalista Mario Sconcerti ha analizzato anche quello che è stato il mercato svolto dalla Juve fino ad ora.'La Juve non è ancora una squadra, infatti sta facendo disperatamente mercato. Non le manca talento, è un insieme di ottimi giocatori che non hanno uno scopo in comune. Può darsi lo trovino, ma qui si torna alle righe iniziali: aver voglia di crescere insieme è l’argomento basilare del calcio'.