Il noto giornalista Mario Sconcerti, ha rialsciato delle dichiarazioni durante il corso della trasmissione 'Maracanà', in onda su TMW Radio, dove ha commentato il cammino svolto dalla Juve e le possibilità di inserirsi in un eventuale lotta Scudetto.



'La Juventus negli ultimi tre mesi ha recuperato un punto all'Inter, che ha una partita in meno. Recuperarne otto sarà molto difficile, perché sono tre partite. E' un vantaggio enorme e non riesco ad immaginarmi una Juve in testa. Sicuramente è una squadra interessante, che si sta formando e può far bene in Champions, oltre ad entrare in zona Champions in campionato. Non vedo però l'Inter perdere 4 partite su 15. Un ko a Napoli dell'Inter riaprirebbe il discorso anche alla Juve'.