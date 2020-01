Mario Sconcerti analizza la giornata di campionato sulle colonne de Il Corriere della Sera: "Sono tornati determinanti i centravanti, Ronaldo, Lukaku, Immobile, Belotti. Difficile sceglierne uno, la strada del gol è pura sapienza individuale, non conta come fai ma quanti ne segni. Juve e Inter hanno di più nei secondi attaccanti, Dybala e Lautaro. La Lazio ha Correa che è meno punta, più attaccante complessivo, comunque grande giocatore. La Juve lascia un soffio di perplessità, come un tono eccessivo, un accento di grigio nel chiaro di Leonardo. In un campionato così equivalente la differenza finirà per farla un giocatore, qualunque sia, due-tre prodezze in fila, dei colpi alla Ilicic".