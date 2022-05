Intervistato da Furio Zara su Calciomercato.com, il giornalista Mario Sconcerti ha analizzato anche la stagione da zero titoli della Juventus: "La vera anomalia dei nove scudetti è stato vincerli - ha detto. È stata un’anomalia storica. Non era mai successo. Se una squadra vince nove volte ci si deve impegnare a studiare quella squadra e capire perché questo è avvenuto. I nove scudetti coincidono con la più grande crisi del calcio di Milano, con Moratti e Berlusconi che si sono sfilati. Sono cresciuti altri, ma non abbastanza. È la qualità media che fa grande una squadra. E comunque l’anno scorso l’Inter e quest’anno il Milan, o di nuovo l’Inter, hanno fermato l’anomalia della Juve. L’errore degli juventini adesso è pensare che si possa vincere sempre. Un dominio per sua natura finisce perché il mondo cambia. Cambi anche tu".