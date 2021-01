1









Mario Sconcerti parla così a calciomercato.com: "Per il rendimento tecnico non credo, temo che il problema può essere Conte. Se continua a fare certe sfuriate con gli arbitri, se continua sempre a fare la parte del danneggiato, non so come andrà a finire. Gli arbitri sono una strana congrega, come tutti noi. Non gli devi rompere. Non è complottismo, non è roba da arbitri, perché sono nemici l’uno con l’altro, quelli bravi sono tre-quattro e gli altri sperano di prendere il loro posto. Quindi non possono complottare, però quando si ritrovano parlano e matura una certa idea di Conte. L’Inter per me vince il campionato, è certamente la più forte.



JUVE - Pirlo ha cambiato tantissimo, il problema più serio resta il centrocampo. E’ partito a due, ora gioca a tre, ma se vuole garantirsi deve prendere almeno due rinforzi in mezzo, perché il reparto è corto e trasformare Kulusevski in un centrocampista sarebbe un peccato, lui deve giocare a venti metri dalla porta. Credo che la Juve sia un’ottima squadra, ma la qualità del centrocampo è discreta, non ottima. E non è certo la Juve di Allegri, quella era un’altra squadra. Questa può arrivare a 80-83 punti, ma la domanda è: basteranno per vincere lo scudetto?".