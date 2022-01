Le parole di Mario Sconcerti nel suo editoriale per il Corriere della Sera: "La Juve ha salvato la sua stagione a Roma, questo è il vero dato. Parliamo di un posto Champions, il resto è andato da tempo. A essere sinceri mi è sembrata un’impresa sproporzionata allo sforzo fatto. Ha pasticciato tanto la Roma, tre gol subiti in sette minuti, poi un rigore sbagliato da Pellegrini. C’è stata l’impresa, non l’epica dell’impresa. Morata, è vero, ha contribuito a cambiare il risultato, ma è stato un crollo così verticale quello della Roma da non poter essere solo tecnico. Ha vinto la sua paura, l’inadeguatezza al dubbio, all’avversario, a una battaglia sapiente. Non ho visto una Juve dominante, per quella dovremo aspettare. Ho visto però una Juve che resta comunque agganciata alla classifica".