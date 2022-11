Marioha parlato a calciomercato.com: «Sì, certo, la Juve ha ritrovato il piacere di giocare a pallone. E nessuno giocava contro Allegri, non ci sono giocatori che giocano contro l’allenatore, e quando lo fanno succede in maniera evidente, quasi violenta».Cosa è cambiato rispetto a prima?«Prima la Juve era diventata, e lo era da un paio d’anni, una squadra pigra, annoiata da se stessa, non aveva più nessuno spirito. Credo che se e siano accorti da soli i giocatori. Questo tipo di situazione non giovava a nessuno. Se la società va a toccare argomenti solidi, una reazione ce l’hai: credo sia successo questo».E da un punto di vista tecnico?«I giovani, a partire da Fagioli e ora anche con Kean, che mi dicono sia dimagrito di sei chili, hanno restituito voglia e senso alla squadra».Chi ha avuto il compito più complicato nel rimettere la propria squadra in carreggiata: Allegri o Inzaghi?«Allegri di sicuro, perché la Juve era una squadra più logorata, con tanti infortuni. In fondo l’Inter di Inzaghi è rimasta la stessa. Ma ci sono due aspetti contraddittori che vanno sottolineati».