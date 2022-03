Le parole di Mario Sconcerti a calciomercato.com, intervistato sulla lotta scudetto:



Cos’hanno in più Pioli e Spalletti?

"Pioli e Spalletti trovano più soluzioni. E comunque hanno una rosa più adeguata. L’Inter ha speso 30 milioni per Correa, che è un buon giocatore ma ha sempre avuto 15 assenze all’anno. E si sapeva. E’ stato un contentino per Inzaghi. Così come gli prendi Caicedo che è un anno e mezzo che non gioca con continuità. La Juve ha i suoi problemi, ma come terzo attaccante ha Kean. La verità è che nessuno ha voluto vedere l’Inter come squadra in difficoltà. Il riflesso più evidente sta nella composizione della rosa".