Mario Sconcerti, nel suo editoriale per il Corriere della Sera, ha parlato della ripresa del campionato: "Le prime gare saranno veloci, tutti si stanno allenando quasi soltanto sulla palla, cioè agilità. Dalla terza settimana arriverà l’usura. Questo darà un vantaggio decisivo ai giocatori più tecnici. La Lazio mi sembrava la squadra migliore. L’Inter ha un distacco pesante e due avversarie davanti. La Juve è stata alleggerita della Champions, ma ha problemi di mercato (Pjanic, Higuain, Bernardeschi, De Sciglio), cioè giocatori già scartati, e di formazione. La Lazio però è una squadra molto fisica, avrà forse bisogno di più tempo per ritrovarsi. Farà bene il Napoli, ormai però in una zona sicura".