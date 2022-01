Mario Sconcerti interviene sulle pagine del Corriere della Sera per parlare di mercato e di Juventus: "​L’unica che ha bisogno di riforme è la Juventus. […] Poche volte ci sono stati sul mercato tanti centravanti sicuri come adesso, da Vlahovic a Cavani, da Icardi a Haaland, per arrivare a Scamacca. Io credo che la Juve abbia dubbi sul periodo in cui investire, non sulla possibilità di farlo. Gennaio è sempre un ritardo, i giocatori entrano in gruppi già fatti, trovano difficoltà e diffidenze. Così cerca toppe. La migliore sarebbe Icardi. È diverso, ma in Italia segnerebbe ancora tanti gol. Anche Scamacca è ormai un giocatore sicuro, ma attenzione: s’impegna davvero solo quando sente dalla squadra il piacere di averlo”.