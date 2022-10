Il giornalistae in particolare ha commentato la scelta del presidente,di parlare dopo la sconfitta contro il Maccabi: "Dopo sei mesi c'è stato un intervento che ha tolto ogni alibi ai giocatori e all'allenatore, questo è un fatto unico in Italia e nel calcio di oggi."La partita contro il Torino è stata decisa dalla differenza di Vlahovic, ma credo che la vera svolta siano state le parole di Agnelli: non tanto per ciò che ha detto, ma per l'intervento. Noi non ci rendiamo conto del fatto che i presidenti ormai non parlano più. Prima ci chiedevamo come mai Agnelli avesse deciso di parlare dopo Haifa e non prima" ha aggiunto Sconcerti.