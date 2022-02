1









Le parole di Mario Sconcerti a calciomercato.com: "E’ cambiata la Juve, è cambiato il suo pubblico, è cambiata la voglia di vincere dei giocatori. E’ complesso capire come tutto un ambiente si sia trasformato per l’arrivo di un unico giocatore, Vlahovic. Tengo fuori Zakaria, un buon acquisto che sostituisce un altro buon giocatore, Bentancur, ma credo che questo improvviso ritrovarsi tutti dalla stessa parte sia qualcosa che va oltre il valore tecnico del mercato. La Juve e il suo pubblico hanno di colpo ritrovato il piacere di essere arroganti, di poter tornare all’orgoglio di essere i più ricchi. Non è ammissibile una Juve che subisce colpi perché non spende".