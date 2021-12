Intervenuto sulle colonne del corriere.it, il giornalista Marioha parlato delladopo la vittoria in campionato contro il. Ecco il suo pensiero: "Vince la Juve spinta dal calendario e da una decisione di fondo presa da: i tre centrocampisti devono avere tutti qualità diverse. Non sono soluzioni sufficienti, ma restano soluzioni accettabili. Sabato si è riscoperto perfino Arthur. Lo si guarda giocare e sembra un buon giocatore. Poi si ricorda che è a bilancio per 70 milioni e tutto diventa un dovere. Ma il concetto è giusto. McKennie e Rabiot ai lati di Arthur/Locatelli portano tutti doti tecniche diverse. Questo deve avere un centrocampo. La Juve oggi gioca bene, è tornata squadra, è lontana dall'Inter ma è vicina alla Champions. Ha ritrovato Cuadrado, che è il suo vero regista, infatti ne pagava fino a oggi il momento scarso".