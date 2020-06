1









Ormai ci siamo. Tra quattro giorni torna la stagione di calcio con la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juve e Milan. Mario Sconcerti, su Il Corriere della Sera, scrive: "Juve, Milan, Napoli e Inter saranno le uniche squadre a provarsi davvero prima di ricominciare. Questo le porterà avanti di una decina di giorni sulle altre. Anche la formula rubata al virus è la più spettacolare, tutte finali in pochi giorni con un risultato che a molte salverebbe la stagione. È questo uno dei fascini perversi di questa coda: siamo costretti a rimettere in discussione quelle che consideravamo certezze. Adesso si riapre tutto, arrivano risultati definitivi. Conte deve ricominciare a cercare di vincere, quindi rischierà di perdere due volte. Risultato che metterebbe in discussione tutto il suo lavoro. La Juve ha già perso la Supercoppa e tre partite subito prima del lockdown, contro Lazio, Verona e Lione. La sua vera stagione comincia adesso, quindi anche tutti gli scenari che ne sono conseguenza, punto primo la conferma convinta del tecnico".