Intervistato ai microfoni di TMW, il noto giornalista Mario Sconcerti ha analizzato anche il momento che sta attraversando la Juventus.'La Juve è una squadra diversa dalla Roma perché è incompleta. Gli manca il suo miglior uomo squadra che è Pogba. In questo momento non credo che la Juventus possa giocare meglio di così, perché in questo momento non è pensata bene'.