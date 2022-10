Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, il noto giornalista Mario Sconcerti ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul momento che sta vivendo la Juve di Max Allegri.'La Juve andava male l’anno scorso e continua ad essere una squadra sbagliata: questo è certo. Ma qualcosa in Serie A è cambiato. L’anno scorso dopo dieci giornate Napoli e Milan erano in testa con 28 punti. Adesso hanno due punti in meno, la classifica si è accorciata e la novità di questa prima fase della stagione è che sono cresciute quattro squadre della media borghesia'.