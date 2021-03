1









Mario Sconcerti, a Calciomercato.com, ha parlato della situazione in casa Juve. "Fino alla fine niente, molto è già successo. Credo però che in estate prenderanno un altro allenatore. Allegri? Non lo so, sinceramente - dalle sue parole - non sembra in buoni rapporti con la Juve. Ha detto che l’ultimo anno è stato un lento deterioramento. E comunque non credo che gli Agnelli tornino indietro, non è da loro. Io vedrei bene uno come Zidane. Conosce la Juve, conosce il calcio italiano e sa come si gestiscono i giocatori. Sarà rivoluzione? Sì, e la cosa interessante sarà vedere come reagiranno le altre squadre italiane. La Juve ha giocatori per fare cassa o per fare scambi. Ma le altre? Non sappiamo nulla della forza economica del Milan, per esempio".