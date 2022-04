Intervenuto ai microfoni di Teleradiostereo, il giornalista Mario Sconcerti ha detto la sua sull'impegno della Juve in Sardegna e sul rush finale di stagione dei bianconeri, che molto probabilmente dovranno fare i conti con la Roma di Mourinho. Ecco il suo pensiero: "La Juve a Cagliari non avrà vita facile. Se la Roma arriva quinta ha fatto un campionato da decifrare, non all'altezza di un club così. Bisognerà vedere come sarà composta la rosa dell'anno prossimo, ancora non ho capito bene le mosse. Su Zaniolo ho l'impressione che sia il procuratore a muoversi per portarlo altrove".