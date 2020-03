Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com, soffermandosi sulle conseguenze del coronavirus in Europa: “Per stare dietro al virus bisogna correre rapidi con il pensiero. I campionati sospesi sono già ieri sono cosa vecchia. Il problema non è più italiano, è europeo. Gli altri Paesi non hanno meno contagiati, sono solo in ritardo di una settimana. Sarà interrotta anche la Champions è inevitabile. È solo un problema più grosso che richiede un pensiero più grosso, ma succederà. Così come non potranno giocarsi gli Europei. Chi potrebbe prendersi la responsabilità di portare centinaia di migliaia di persone nelle stesse città e negli stadi, con il pericolo di riaccendere un virus forse appena abbattuto. L’Italia, la Lega, il calcio non contano più, siamo periferia. Qui è la prima prima volta in gioco l’Europa quella vera. Se non sapremo difenderci insieme diventerà inutile stare insieme. Sarebbe solo una storia di soldi, non ne vale la pena. Questa è la posta in gioco”.