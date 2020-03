Mario Sconcerti analizza le decisioni prese dalla Uefa durante la riunione di ieri in cui ha spostato di un anno l'Europeo: "La Champions potrebbe diventare un torneo di una settimana con partite dirette - scrive il giornalista nel suo editoriale su Il Corriere della Sera -, una velocità senza regole se non quella di sopravvivere. Erano decisioni attese, in parte inevitabili e incerte perché le conseguenze del virus sono in divenire, giocano a mettere confini al caso che nessuno adesso può più mettere. Ma dicono che parlando insieme, dando a ognuno la sua importanza, si può tutto. E che non siamo soli, siamo ancora un po’ padroni del nostro destino. Che c’è ancora spazio. Ancora speranza".