Il noto giornalista Mario Sconcerti, ha espresso il suo pensiero su quella che è la lotta scudetto attraverso le colonne del Corriere della Sera, dove ha fatto anche il punto sul momento che sta vivendo attualmente l'Inter.



'L’Inter resta chiusa bruscamente in un grigio inaspettato per la sua insistenza. Si stacca quasi sfinita da questo gioco in cui non trova più la vecchia leggerezza. Una squadra senza un reparto di mezzo. Comincia per l’Inter un finale di rincorsa. Tutto è possibile, anche che vinca, ma è una visione rovesciata rispetto a un mese fa'.