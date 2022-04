Le parole di Mario Sconcerti a Calciomercato.com:



"L’Inter ha vinto di resistenza, senza mai tirare in porta. Ma bisogna rispettare i risultati. Tra l’altro il fatto di aver vinto contro una Juve che ha giocato una bella partita aumenta ancora di più il valore di questa vittoria. Anche se i limiti dell’Inter ci sono e rimangono. L’Inter l’ha fatta fuori dalla corsa scudetto, ma il posto Champions è alla portata. E’ stato un anno strano, ma quando ha avuto gli uomini, Allegri li ha fatti giocare. Non me la sento oggi di parlare di nuovo ciclo per la Juve. Lo sarà quando Vlahovic prenderà per mano la squadra. Per il momento è un po’ fuori dal gioco, come avveniva per Cristiano Ronaldo. E la Juve d’altra parte continua a giocare come se non avesse Vlahovic, non ha coscienza di avere un centravanti così. Quando succederà, quando cioè Vlahovic sarà centrale nel gioco della Juve, allora potremmo parlare di nuovo ciclo".