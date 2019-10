Mario Sconcerti ha analizzato la sconfitta dell'Inter in casa del Barcellona nel proprio editoriale su Il Corriere della Sera, anche e soprattutto in vista del derby d'Italia contro la Juventus di domenica sera: "L’Inter ha giocato per settanta minuti una bellissima partita e alla fine è stata rimontata e battuta. È nata comunque una squadra europea o era difficile farsi fare due gol in dieci minuti da un Barcellona pessimo e mal schierato? La prima risposta è che l’Inter ha dominato spendendo molto e giocando sugli errori degli avversari [...] La prestazione è stata completa, di chi ha ormai finito la salita. Sarà un’altra partita con la Juve. Sarri fa un altro possesso palla, molto più rapido, molto più profondo. E la Juve ha nel complesso giocatori migliori del Barcellona. Ma è stata una risposta bellissima anche se incompleta".