Mario Sconcerti analizza la vittoria della Juve sul Brescia a Calciomercato.com: "La Juve ha rischiato spesso ma forse è stata la più produttiva della stagione. Se si cercava una risposta all'assenza di Ronaldo si è trovata solo in parte. La squadra si è impegnata molto, Dybala si è avvicinato al gol, è riuscito a colmare l'assenza di Ronaldo che però ha migliorato la squadra nel suo insieme. Ognuno ha giocato per l'altro, anche Rabiot, che sembra però arrivato da un pianeta lontano a gravità pesante. E' una Juve che ha iniziato a giocare bene. E' facilmente pericolosa ma lascia ancora troppo agli avversari. Rispetto alla partita con il Verona tutta un'altra squadra, anche lasciando da parte l'argomento Ronaldo. Cresce anche Ramsey che ha una virilità di gioco non comune nella Juve. L'idea è che oggi sia più facile fare un gol alla Juve ma che sia ugualmente lontana la possibilità di batterla".