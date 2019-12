Mario Sconcerti commenta a Calciomercato.com l'acquisto di Kulusevski da parte della Juventus: "E' stata brava la Juve e più brava ancora l'Atalanta ad averlo scoperto e farlo debuttare in A il 20 gennaio scorso. Sembra un calciatore disegnato per Sarri, sia nel fisico che nei movimenti, dovesse giocare oggi nella Juve occuperebbe lo spazio di Bernardeschi a cui assomiglia un po' nella figura. Oggi nel Parma è il filo rosso che tiene assieme la squadra, corre ovunque, vede gioco ma è pericoloso e incessante. E' pericoloso perché veloce e tecnico, gli manca ancora ordine nelle iniziative ma le qualità a 19 anni ricordano quelle di un altro svedese, Ibrahimovic. Più sicuro tecnicamente ma con gli stessi movimenti, la stessa forza e voglia di andare sempre in verticale, un acquisto molto, molto importante".