Mario, a TMW Radio, parla di Juve-Roma e: "Mancano ancora tante partite, ma la Roma è un'avversaria diretta per la zona Champions e perder punti sarebbe grave: è una partita chiave per un doppio problema, è molto importante. Kulusevski? È un gran bel giocatore, seppur disordinato, ma estremamente forte fisicamente. Ha solo ventidue anni. Non ha mai avuto costanza nella Juventus, ma se lo mettessero sul mercato, troverebbero subito acquirenti. Kulusevski sarebbe un grande investimento per chiunque. Scambio con Vlahovic? Non credo mai negli scambi, perché magari Kulusevski potrebbe rifiutare. Vlahovic va venduto in contanti".