Risultati che non arrivano, rischio di restare a secco o quasi dopo un decennio di dominio, scelte tecniche e societarie sul banco degli imputati, tra Pirlo, Agnelli, Paratici, Nedved e i giocatori della Juventus. Ma siamo sicuri che si debba necessariamente disperare per un anno di transizione? Una stilettata in tal senso arriva dall'editoriale di Mario Sconcerti su Calciomercato.com: "Il bisogno di vincere sempre è il bisogno di chi non ha mai combattuto, altrimenti conoscerebbe i diritti e i limiti dei contendenti. E saprebbe che essere juventini non è un privilegio né una distinzione, è solo una scelta libera a tutti."