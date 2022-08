Sconcerti, a TMW Radio, parla così della: "Se va bene Vlahovic, va bene la Juventus, altrimenti no. Vlahovic è quello che è Immobile per la Lazio. Credo che la Juventus si sia concentrata su cose meno importanti e abbia sottovalutato la gestione dell'attaccante dentro la partita. Ieri la Juventus ha avuto l'avversario ideale per vincere la partita, credo che per dare un giudizio bisognerà aspettare di vedere partite contro avversari che abbiano un gioco. Io non trovo serio il contratto fatto a Di Maria per un anno, e non me lo sarei aspettato dalla Juventus. È un giocatore fondamentale".