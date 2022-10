Mario, a Calciomercato.com, parla così delladel: "La Juve andava male l’anno scorso e continua ad essere una squadra sbagliata: questo è certo. Ma qualcosa in Serie A è cambiato. L’anno scorso dopo dieci giornate Napoli e Milan erano in testa con 28 punti. Adesso hanno due punti in meno, la classifica si è accorciata e la novità di questa prima fase della stagione è che sono cresciute quattro squadre della media borghesia: Roma (+3 rispetto all’anno scorso), Atalanta (+6), Udinese (+10) e Lazio (+4). I punti delle grandi se li sono presi loro, togliendoli ovviamente anche alle piccole. C’è un dato che è significativo".