Mariosul Corriere della Sera ha commentato così il ko della Juventus in Champions: “Da un disastro è diventata una sconfitta di misura, tutto grazie a Iling, ragazzo inglese di 19 anni, imprendibile sulla fascia sinistra. […] È curioso che la Juve sia tornata in partita quando ha tolto i titolari e messo i giovani. […] Tranne il finale la Juve è stata molto inferiore, gli avversari sono andati più volte vicini al quinto gol. Non c’è mai stata costruzione, mai personalità in nessuna zona del campo. Gli avversari correvano il doppio e vincevano tutti i contrasti. La cosa meno comprensibile è che Allegri abbia cominciato lentamente la partita, guardando il Benfica attaccare, nonostante servisse solo vincere"