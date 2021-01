Mario Sconcerti, a Calciomercato.com, ha parlato di Juve e non solo.



MANCA LA JUVE - "Noi continuiamo a dire che è un campionato competitivo, ma lo è meno di quello dell'anno scorso. L'anno scorso le prime sei avevano 193 punti, oggi sono 184. E l'anno scorso a questo punto del campionato c'era l'Inter davanti e tutti pensavamo che potesse arrivare fino in fondo. La verità è che usciamo da nove anni di regime calcistico juventino e ci sembra impossibile che la Juve galleggi tra il quinto e il sesto posto. Non so se rimarrà lì per tutta la stagione, ma oggi è lì. A questo campionato manca la Juve".



CHIESA-RONALDO - "Ha capito però che Chiesa deve giocare a destra e che Ronaldo va lasciato libero di fare quello che sa fare meglio, puntare la porta. Contro l’Udinese ha sfruttato il primo pallone buono e ha fatto gol".



ATTACCANTI - "Guarda, è sorprendente che la Juventus non abbia quattro attaccanti, altro che. Pirlo ne ha bisogno, certo. Un’opzione può essere Pavoletti, che può fare tranquillamente la riserva. Non dimentichiamo che la Juve di Conte vinse lo scudetto con Matri capocannoniere della squadra. Questo per dire che tutti possono rendersi utili".