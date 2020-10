Così Mario Sconcerti su Calciomercato.com:

"Io vedo una Juve scombinata e anche sfortunata, perché col Verona negli ultimi venti minuti poteva avere certamente di più dalla partita. E’ una squadra vanesia perché non c’è sofferenza, vedo giocatori che non corrono, non combattono. Non mi sembra una squadra dentro un progetto. Pirlo è sicuramente padrone della situazione. Sono tutte scelte sue, le ha fatte ragionandoci sopra. Bernardeschi devi cercare di recuperarlo, era giusto schierarlo. Se l’è giocato in una partita di transito tra due partite di Champions".

"Kulusevski sarà uno dei più importanti giocatori dei prossimi dieci anni. Senza scomodare paragoni, però mi sembra Ibrahimovic a vent'anni, perché è uno che ha una faccia immobile, non gli frega niente di quello che può succedergli intorno, ha un fisico bestiale unito a un piede, il sinistro, davvero fantastico. Il gol segnato col Verona è uno di quelli che faceva Ibra a vent'anni con l'Ajax. L'arroganza fisica di questo ragazzo è impressionante. Guarda che la Juve è cambiata quando è entrato lui. L'ha cambiata da solo. E succede raramente quando hai vent’anni".

"Dybala non va giudicato partita per partita. L'abbiamo visto giocare meglio altre volte, certo. La parte migliore di Dybala è stata quella finale, è un segnale incoraggiante anche per il futuro. Quando la Juve ha cominciato a giocare bene, anche lui ha alzato il livello del suo rendimento. Adesso giocheranno in due tra Morata, Dybala e Kulusevski, che è l’antagonista vero di Paulo".