Il campionato della Juventus ripartirà con la sfida dell'Allianz Stadium contro la Roma, in programma domenica 17 ottobre alle 20.45. Su questa partita ha detto la sua il giornalista e opinionista Mario Sconcerti, che sulle frequenze radio di Teleradiostereo – 92,7 ha dichiarato: "Secondo me la Roma contro la Juventus è favorita, i bianconeri fin qui non hanno dato grandi dimostrazioni. Allegri per vincere ha bisogno di forzare la chiave tattica della partita". Nonostante una Juventus in ripresa, dunque, per Sconcerti sarà la squadra di Mourinho a partire con i favori del pronostico domenica prossima.