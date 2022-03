Il commento di Mario Sconcerti a Juve-Villarreal, dalle colonne del Corriere della Sera:



"Il Villarreal ha confermato la sua organizzazione, ma non ha fatto un tiro in porta fino al primo rigore.

Non c’è stato grande merito per gli spagnoli, ma nemmeno colpa. Sono una squadra di qualità media che tiene la palla

disinteressandosi del gol. Si sa difendere in modo moderno e ha tutti giocatori molto fisici. La sorpresa è stata questa Juve tenera, senza costruzioni di gioco e senza che Vlahovic abbia potuto portare tutti oltre questo limite. È un risultato tremendo, incomprensibile, che causa però un’eliminazione non sorprendente.