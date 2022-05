A Calciomercato.com, Mario Sconcerti parla così della Juventus e di Pogba: "La Juventus non è stata nemmeno una delusione. Non è stata niente. E’ un anno molto più che buttato via, ma perché alcuni giocatori che hanno fatto la tua epoca - da Chiellini a Dybala - se ne sono andati e altri - uno per tutti Bonucci - giocano sempre meno. Non c’è più il problema di Ronaldo, ma c’è una Juve da rifare. E ricominciare da un giocatore che ha giocato 64 partite negli ultimi due anni mi pare rischioso. Certo, se Pogba gioca incide, ma ha giocato la metà delle partite con il Manchester United".