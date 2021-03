Mario Sconcerti ha parlato a Calciomercato.com: "Juve l'unica anti-Inter? Direi proprio di sì, perché il Milan sta perdendo troppo terreno. Ha già perso 5 volte nel 2021, e quattro di queste sconfitte sono arrivate a San Siro. La Juve è una squadra in crescita, certo, è una crescita confusa e disordinata, con dei limiti chiari. E’ una squadra con grande qualità, ma sembrano giocare tutti da soli, manca l’amalgama".



PIRLO - "Guarda, ha le sue responsabilità, ma mi sembra troppo facile dare la colpa di tutto a Pirlo. Gli è stata data la Juve più sconclusionata degli ultimi vent’anni. Una Juve che ha fatto debuttare quattro ragazzi, una Juve a cui manca una vera alternativa nel ruolo di centravanti, una Juve che si è inventata Danilo regista. A me piacciono le idee di calcio di Pirlo, ma credo non sia capace di stimare gli altri. Spesso i campioni che sono stati i numeri uno per tanto tempo non riescono a vedere i bravi giocatori in giro. Non credo che Pirlo stimi i suoi giocatori. Quando parla dopo le sconfitte, quando dice che sbagliano i particolari o che sono troppo giovani, e non è vero, li considera sempre dei ragazzi. Come si fa a dire di uno come Chiesa che è giovane? Questo è il suo quinto campionato di Serie A. Pirlo in fondo è come Ronaldo, non ha stima dei suoi giocatori".



RONALDO - "Dipende da molte cose. Io credo che però quando si dà via uno che come Ronaldo ti fa un gol a partita fisso, allora devi trovare un sostituto. Non è certamente Morata, che qualche gol - con Cristiano a fianco - lo segna, ma viene da quattro anni in cui ha fatto la riserva. Comunque alla Juve per fare una plusvalenza con Ronaldo bastano anche 35-40 milioni".