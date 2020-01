Mario Sconcerti, a Calciomercato.com, fa il punto sul campionato: "La Juve da chi deve guardarsi, Inter o Lazio? Da tutte e due. Ma è evidente che la novità di questo momento è la Lazio, che potenzialmente è davanti all’Inter con tutti i limiti che Conte lamenta, cioè le poche riserve. In questo senso Inzaghi sta dando una lezione a Conte. Napoli-Juve già segnata? Forse lo è, ma per quanto riguarda il Napoli io penso a quello che in fisica si chiama effetto valanga. Quando c’è una cosa che non si riesce a parare, bisogna aspettare che finisca. Ad un certo punto le valanghe si fermano da sole. La crisi del Napoli non ha soluzione, la squadra è finita. Ma prima o poi la valanga si fermerà e allora tutto pian piano ripartirà".