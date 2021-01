A TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato della situazione in casa Juve: "Il Milan è una squadra unita e coesa. Si sa moltiplicare facilmente. Ieri ha usufruito anche di errori arbitrali, ma non è il problema della partita: una regola del campionato dice che due volte su tre chi arriva primo a meta strada vince e quindi meritano di essere presi sul serio. La Juventus, invece, non è più una squadra, sono spezzati dall’infortunio di de Ligt, dal non recupero di Chiellini ed è normale che Bonucci da solo non basti. In più a questa difesa si aggiunge un centrocampo che non c’è, dove mancano i nomi, e uno schema che non aiuta nessuno. Questo 4-2-2-2 avrebbe bisogno di unità invece vedo individui e silenzi, come quelli del suo allenatore".