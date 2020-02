Mario Sconcerti anticipa i temi caldi di Juve-Inter a Calciomercato.com: "Non c'è dubbio che ci arrivi meglio l'Inter. La Juve da tante settimane non dà il meglio di sé. Ha perso a Lione la sua quinta partita stagionale. Tante e inconsuete per essere ancora in inverno. Non c'è nulla che indichi una soluzione. Con l'Inter sarà uno spareggio con sé stessa. L'ambiente non reggerebbe un'altra sconfitta, il terzo posto in campionato. I disagi sono diventati rumorosi e nessuno sembra avere voglia di nasconderli. L'Inter ha una grande occasione e questo crea molte responsabilità. Non credo che Conte farà giocare Eriksen. Non si gioca per lo scudetto ma per un ciclo che può finire e uno che può iniziare. Una partita alla pari è una conquista solo dell'Inter ma è attesa soprattutto la risposta della Juve".