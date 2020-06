"Ci sono due centravanti in Italia che possono cambiare qualunque squadra. Uno è Milik l’altro è Zapata. Segnano molto e giocano per la squadra. Zapata è più genoroso, Milik più freddo, ma gioca meglio a calcio. Zapata non è fermabile se ha spazio per iniziare la corsa. Milik ha un sinistro da mezzala e uno splendido colpo di testa, non di forza, di esattezza. Zapata non è vendibile, Milik è sul mercato per sua scelta, tra un anno sarà libero. Sarebbe ideale per l’Inter e la Juve. Non è un centravanti fisso, sa partire da dietro, starebbe benissimo con Ronaldo, Dybala o Lukaku. E ha idee per oltre venti gol. Chi lo acquista fa cinque punti in più, me la sento di garantirli. Non è stato ancora completamente scoperto, quindi ha un ingaggio accettabile. Dico di più: tutto compreso credo sarebbe il miglior attaccante acquistabile sia in Italia che all’estero". L'opinione di Mario Sconcerti, su calciomercato.com.