Le parole di Mario Sconcerti al Corriere della Sera:



"l terzo punto è che la Juve con sei partite da giocare, non ha più il tempo di farsi venire dubbi, è fuori dalla corsa (per lo scudetto ndr.). Nel gioco reale ha mostrato qualcosa in più l’Inter, sempre in controllo e predisposta ad arrivare al tiro con buona facilità".