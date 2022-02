Le parole di Mario Sconcerti a calciomercato.com: "Ho l’impressione che la Juve un pensiero allo scudetto lo faccia ancora. La squadra è cambiata, Vlahovic ha portato una concretezza che prima non c’era. Diamo per buona la possibilità tecnica della Juve, vediamo cosa dice l’aritmetica. Non allarmatevi, è solo un gioco. Restano 14 partite, 42 punti in totale a disposizione per ogni squadra. Per dare un senso alle ipotesi contiamo i punti fatti da Milan, Inter e Napoli nelle ultime 14 partite giocate. Il Milan ha realizzato 26 punti, l’Inter 33. Sommati ai punti attuali il Milan arriverebbe a 81, l’Inter a 87. Il Napoli è la prima incognita perché nelle ultime 14 partite ha fatto solo 20 punti, ma è stato a lungo senza 6 titolari. Con i titolari ne aveva fatti 41 nelle prime 14".