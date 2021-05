Mario Sconcerti ha parlato a calciomercato.com, così: "Io sto con Pirlo. Ha commesso errori ma ha tenuto insieme la squadra fino in fondo. Errori più gravi ed evidenti ha commesso quest’anno la società senza che niente sia successo. Pirlo ha avuto una squadra sbilanciata e non appropriata a cercare di vincere. E’ scomparso subito Arthur, è stato comunque leggero Morata, non c’è mai stato Dybala. Chiesa e Kulusevski erano debuttanti nella Juve e molto giovani. Bonucci ha perso molte partite, Chiellini anche di più. C’è stato a lungo nell’aria un forte vento di burrasca che asciugava il piacere di fare squadra. Mi sembra che Pirlo abbia saputo reagire e abbia saputo costruire. Poteva fare di più?



In queste condizioni credo proprio di no. La sua forza è venuta dalla flessibilità di Cuadrado che da solo dà superiorità numerica in tutto il campo e resta il giocatore che mette al centro i palloni migliori del campionato. La costanza di Ronaldo è stata l’altra piccola certezza. Se poi mi dite che arriva Zidane o si riporta Gasperini a Torino, dico anch’io che sono scelte ottime. Ma Pirlo ha fatto abbastanza per meritare la conferma. Ha dimostrato di essere un buon tecnico, che vada o che resti. La sua storia non finisce oggi".